تعرض قاعدة حرير في اربيل إلى هجوم صاروخي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، بتعرض قاعدة حرير الجوية إلى هجوم صاروخي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن القاعدة الجوية تعرضت إلى هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن لم يتضح إلى الآن حجم الأضرار.

وأفاد مصدر محلي في وقت سابق من مساء يوم الاثنين، باستهداف القنصلية الاميركية في اربيل بعدة طائرات مسيرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "القنصلية الأمريكية تعرضت لعدة هجمات بطائرات مسيرة قبل قليل حيث احدث أصوات انفجارات قوية".

وأشار المصدر؛ إلى أن صافرات الإنذار تم تفعيلها في مبنى القنصلية الامريكية في اربيل.