تعرض طبيب لطعنة مباغة داخل مستشفى "كولان" في دهوك

شفق نيوز- دهوك

افاد مصدر حكومي، يوم السبت، بإصابة طبيب بطعنة سكين داخل أحد المستشفيات في قضاء عقرة شمال شرق محافظة دهوك، فيما تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المعتدي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً دخل إلى قسم الطوارئ في الساعة الـ12 من ليلة أمس وطلب من الطبيب المناوب مرافقته إلى خارج المستشفى، مدعياً وجود مريض داخل سيارة لا يستطيع النزول ويحتاج إلى فحص عاجل".

وأضاف أن "الطبيب استجاب للطلب بدافع إنساني وتوجه معه إلى مرآب المستشفى، إلا أن الشخص باغته هناك بإخراج سكين وهاجمه بشكل مباشر".

وبحسب المصدر، فإن "الطبيب أطلق نداء استغاثة، ما استدعى تدخل موظفي المستشفى وعناصر الشرطة المتواجدين، حيث تمكنوا من السيطرة على المعتدي، فيما أصيب الطبيب بطعنة في ساقه، وتم إلقاء القبض على المهاجم من قبل شرطة المستشفى".

وأشار إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن المعتدي لم يكن برفقته أي مريض، وأن الحادثة جاءت على خلفية مراجعة سابقة للمستشفى قبل مدة، حيث كانت الكوادر الطبية قد نظمت تقريراً يفيد بأن هذا الشخص كان في حالة سُكر، ما دفعه لاحقاً للانتقام من كوادر المستشفى".