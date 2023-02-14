تعرض رئيس عشيرة كوردية لعملية اختطاف "فاشلة" في بغداد

شفق نيوز/ اعلن جوهر آغا هركي شيخ عشيرة هركي، يوم الثلاثاء، تعرضه لعملية اختطاف "فاشلة" في بغداد، مشيراً إلى تعرضه لمحاولات اغتيال سابقة.

وقال هركي في مؤتمر صحفي في السليمانية حضرته وكالة شفق إنه "زار بغداد في الأيام الأخيرة وكانت هناك محاولة لاختطافه"، مضيفاً "في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضية عندما كان يقيم في فندق ببغداد، حاول عدة أشخاص خطفه بحجة أنه مطلوب من قبل المحكمة ويجب تسليم نفسه، لكن قوة من الأمن الوطني العراقي جاءت لمساعدته وأحبطت عملية الاختطاف"، حسب تعبيره.

وطالب هركي بحل القضية من خلال القانون وشدد على أنه سيقدم الأدلة إلى المحكمة العراقية ومحكمة العدل الدولية، مشيرا الى ان "عشيرته ستتخذ إجراءات خاصة".

وبين أنه "تعرض لعدة محاولات اغتيال من قبل".

وتابع أنهم "يريدون من الجميع أن يخضعهم ويصبح عبيدا لهم"، دون أن يسمي جهة معينة.