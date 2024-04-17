تعرضت للاغتصاب قبل عام.. مقتل فتاة عشرينية على يد والدها وشقيقها في أربيل

شفق نيوز/ أقدم رجل ونجله وعدد من أقاربه، يوم الأربعاء، على قتل ابنته، بعد أيام من الإفراج عن أشخاص اتهموا بمحاولة اغتصابها قبل عام في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت نازه فرهاد (والدة الفتاة المقتولة) لوكالة شفق نيوز: "صباح اليوم في حدود الساعة 7:00 قُتلت ابنتي (فيروز) على يد والدها وشقيقها وعدد من الأشخاص الآخرين داخل منزلنا الواقع في منطقة (دارتو ) بأربيل".

وأضافت أن "الحادثة وقعت بعد تعرض ابنتي لمحاولة اغتصاب ورميها من أعلى شقق الإسكان، العام الماضي حيث اُعتُقل متهمان بهذه القضية":

وتابعت والدة المقتولة: "لكن بعد الإفراج عنهما قبل ثلاثة أيام، هدد والدها بأنه سيقوم بقتلها، وقتلها اليوم بسبع إطلاقات نارية في رأسها داخل غرفتها عندما كانت نائمة، موضحة أن "المتهمين بالقتل جاءوا بسيارتين وكانوا سبعة أشخاص وهم والدها (ازاد) وشقيقها (كريم) وعدد من أقارب الأب".

وفي تشرين الثاني من العام الماضي تعرضت (فيروز) البالغة من العمر 22 عاماً للاعتداء برميها من الطابق الخامس في شقق الإسكان وسط مدينة أربيل، بعد محاولة اغتصابها من قبل شخصين مشهورين على موقع (تيك توك) حيث ألقت القوات الأمنية القبض عليهما آنذاك.