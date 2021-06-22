تعداد السكان في إقليم كوردستان يتخطى 6 ملايين نسمة وتوقعات بأن يصل لـ9 ملايين

شفق نيوز/ رصد تقرير تحليلي أعدته وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع القنصلية الهولندية في أربيل زيادة نسبة السكان في الإقليم إذ تخطى عدد النفوس ستة ملايين نسمة.

ووفقا للتقرير فإن عدد السكان في الإقليم في العام 2012 كان أربعة ملايين، و622 ألف نسمة، وحاليا بلغ 6 ملايين، و200 ألف نسمة.

وتوقع التقرير بأن يصل عدد سكان الإقليم في العام 2030 إلى 7 ملايين ونصف المليون نسمة، ولغاية 2040 يصل الى 9 ملايين نسمة.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط الأعمار في إقليم كوردستان حاليا 22 عاما، ولغاية 2040 سيرتفع على 28 عاما.

وحاليا حسب التقرير نسبة السكان 47% نساء وأطفال وسترتفع هذه النسبة في عام 2040 الى 60%.

هذا ولم يجر العراق منذ سبعينيات القرن المنصرم أي تعداد سكاني، وكان من المقرر إجراء التعداد في العام 2020 إلا أن تفشي ظهور فيروس كورونا حال دون ذلك.

يأتي هذا في وقت توقع فيه الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الأحد العشرين من شهر حزيران الجاري، أن يصل تعداد نفوس العراق إلى 80 مليون نسمة في العام 2050، محذرا من تراجع الطلب على النفط بحلول العام 2030 لتحوّل العالم إلى الطاقة الكهربائية.