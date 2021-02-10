تعثر استئناف المباحثات الكوردية - الكوردية في سوريا

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن تعثر استئناف المفاوضات بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية على خلفية التصريحات الأخيرة لقيادي بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي وصف فيها قوات بيشمركة روجآفا بـ"المرتزقة".

وفجّر القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" آلدار خليل غضب الشارع الكوردي في سوريا على خلفية وصفه قوات بيشمركة روجآفا بـ"مرتزقة" تركيا منتصف الشهر الماضي في تصريحات له لصحيفة أوزكور بوليتيكا الصادرة في هولندا.

وآلدار خليل يشغل منصب عضو الهيئة الرئاسية المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي يواجه اتهامات باحتكار السلطة وتضييق الخناق على بقية الأحزاب الكوردية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وقوات بيشمركة روجافا تتألف من الكورد السوريين ممن انشقوا عن جيش الحكومة السورية مع بدء الانتفاضة السورية العام 2011 واخرين التحقوا بهذه القوات طوعاً وتلقوا تدريبات عسكرية في إقليم كوردستان العراق ويعتبرون الجناح العسكري للمجلس الوطني الكوردي في سوريا.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "المجلس الوطني الكوردي أخبر قائد قسد (مظلوم عبدي) أنه لا استئناف للمفاوضات بدون تقديم الاتحاد الديمقراطي اعتذاراً رسمياً عن الإساءة التي وجهها آلدار خليل لقوات البيشمركة".

وأضاف المصدر أن "المجلس الكوردي بحضور وفد الخارجية الأمريكي الراعي للمفاوضات، شدد على ضرورة وقف التجاوزات التي تقوم بها القوات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية بحق المجلس الكوردي وانصاره واعتقال تلك القوات للنشطاء والمدرسين وكل ما يخالف الإدارة الذاتية بالرأي".

وعقد المجلس الوطني الكردي اجتماعين على الأقل مع وفد الخارجية الأمريكية كان آخرها مع نائب المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، ديفيد براونستين مطلع الشهر الجاري.

واستبعد قيادي في المجلس الوطني الكوردي استئناف المفاوضات الكوردية بدون تقيدم اعتذار رسمي من الاتحاد الديمقراطي عن التصريحات "المسيئة" التي بدرت عن آلدار خليل الذي يرأس وفد أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية في المباحثات.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قائد قسد مظلوم عبدي عاجز عن ضبط الاتحاد الديمقراطي وتجاوزات الأجهزة الأمنية بالرغم من تقديم نفسه في البداية كضامن للمفاوضات والاتفاقات بيننا".

ونوه المصدر القيادي إلى أن "المجلس يتواصل بشكل مباشر مع وفد الخارجية الامريكية ويطلعه على الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها سلطة الاتحاد الديمقراطي بحق المجلس الكردي وانصاره وغيرهم".

وتأتي المرحلة الثالثة من المفاوضات الكوردية وسط حالة توتر متصاعدة بين الطرفين على خلفية اعتقال قوات أمنية تابعة للإدارة الذاتية لعدد من نشطاء وأعضاء المجلس الوطني الكوردي وتعرض العديد من مقرات المجلس الكوردي والأحزاب المنضوية تحت مظلته في كانون الأول الماضي لعمليات تخريب وحرق واطلاق رصاص من قبل مجموعة "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بحسب بيانات عديدة اصدرها المجلس الوطني الكوردي.

ودخل المجلس الوطني الكوردي المعارض في سوريا (يضم 16 حزبا) وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (يضم 25 حزباً وحركة سياسية) في مفاوضات برعاية أمريكية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، وبإشراف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي مطلع نيسان/أبريل الماضي، بهدف توحيد صفوف الكورد في سوريا ومشاركة المجلس الكوردي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وخلال المراحل السابقة من المفاوضات، توصلّ الطرفان إلى اتفاق بشأن "الوثيقة السياسية" وإنشاء "مرجعية سياسية" بين الطرفين لتأسيس إدارة مشتركة في المنطقة.

وتوقفت المفاوضات بين قطبي الحركة السياسية الكوردية في سوريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر على خلفية غياب ممثلي الخارجية الأمريكية المشرفين على المفاوضات جراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتشكيل إدارة جديدة خلفا لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.