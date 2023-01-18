تظاهرتان في السليمانية وحلبجة احتجاجاً على قرار حكومي ونقص الخدمات

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في منطقتين بمحافظتي السليمانية وحلبجة، يوم الأربعاء، احتجاجاً على قرار حكومي بإخلاء اراضٍ يسترزقون منها، اضافة الى نقص الخدمات الأساسية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من الكسبة في محافظة السليمانية تجمعوا، احتجاجا على أومر بلدية "طاسلوجه" باخلاء اراض يسترزقون منها. ونقل مراسلنا عن بشتوان محمد وهو احد الكسبة المحتجين قوله، إن "قرابة (200) أسرة تعتاش على العمل في هذه الاراضي التي قمنا بشرائها وفقا لعقود زراعية رسمية منذ سنوات".

واضاف ان "بلدية طاسلوجه امرت باخلاء هذه الاراضي بحجة اقامة مشاريع استثمارية عليها دون توضيح نوع المشروع".

واشار الى "انهم قاموا بزيارة رئاسة بلدية السليمانية وبلدية طاسلوجه لبيان سبب اصدار امر الإخلاء، الا ان الجهات المسؤولة لم تأخذ بالعقود التي نمتلكها ، لهذا نطالب من الادعاء العام ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بحل مشكلة (200) أسرة تعتاش على هذه الاراضي".

وتقع هذه الاراضي على الطريق الرابط بين منطقة رابرين وطاسلوجه استثمرها عدد من الكسبة في صيانة الشاحنات والجرارات الزراعية بعد شرائهم الاراضي وفقا لعقود زراعية.

في السياق، تظاهر العشرات من سكان ناحية بيارا التابعة لمحافظة حلبجة في إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، احتجاجا على نقص الخدمات الأساسية وإمدادات الكهرباء.

وقال محمد ويسي وهو احد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز إن "المواطنين تظاهروا بسبب قلة المشاريع الخدمية وقلة ساعات تجهيز الطاقة الكهرباء وقلة وقود التدفئة".

واضاف ان "مطالبنا هي زيادة ساعات تجهيز الكهرباء ومنحنا برميل نفط آخر بسعر رخيص"، داعياً حكومة اقليم كوردستان الى "الاطلاع على واقع المنطقة وتقديم مشاريع لها".