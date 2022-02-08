تظاهرتان في السليمانية للمطالبة بالمستحقات والتثبيت.. صور

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تظاهرتين إحداها لموظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للمطالبة بتثبيتهم، والاخرى للمحاضرين المجانيّين المطالبين بتعيينهم وصرف مستحقاتهم.

وقال ممثل عن المتظاهرين من المحاضرين بالمجان، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش التظاهرة، وحضرته وكالة شفق نيوز إن العشرات من المحاضرين المجانيّين في السليمانية نظموا، اليوم، تظاهرة أمام مصرف الاقليم للمطالبة بتعيينهم وصرف مستحقاتهم، مبيناً أن المعلمين المجانيين قدموا الكثير للعملية التعليمية في كوردستان وعلى الجهات المعنية الاستماع و الاستجابة لمطاليبهم.

واضاف أن مطاليبنا هي التعيين على الملاك الحكومي وصرف رواتبنا للأشهر (نيسان، ايار ، حزيران للعام الماضي)، والمساواة بين كل المعلمين في العملية التعليمية وكذلك صرف الراتب الشهري في وقته المحدد، مشدداً أنه في حال عدم الاستجابة للمطاليب فسنقاطع قاعات الدراسة وسينعكس هذا سلباً على العملية التعليمية.

وفي السليمانية أيضاً، تظاهر العشرات من موظفي العقود في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام مكتبها في المحافظة للمطالبة بتثبيتهم.

وقال ممثل عن المتظاهرين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "تظاهرتنا أمام مبنى المفوضية في السليمانية تأتي للمطالبة بحقوقنا".

وطالب المتظاهرون "المفوضية والجهات المعنية بتثبيتنا على الملاك الدائم، أو تحويلنا لعقود تشغيلية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الرقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٢١".

واشار أحد المتظاهرين الذين تحدثت وكالة شفق نيوز معهم؛ "اننا الآن نجلس في البيوت وغيرنا من العقود التشغيلية يعمل ويتقاضى راتبا شهرياً"، مؤكداً أن "عدد موظفي العقود الانتخابية في السليمانيّة يبلغ 355 موظفا".

يذكر أن عدد موظفي العقود في مكتب مفوضية انتخابات السليمانية يبلغ أكثر 400 موظف فيما يزيد عددهم لأكثر من 3000 موظف في عموم العراق.