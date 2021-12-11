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تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-11T10:00:23+0000
تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ نظم العشرات من اللاجئين السوريين الكورد، اليوم السبت، تظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان مطالبين بتأمين حياة سليمة في بلادهم أو نقلهم إلى بلدان أخرى.

وقال المتظاهرون، إنهم يحظون بحياة هادئة في الإقليم ولكنهم يرغبون في العودة إلى بلادهم بعد سنوات من اللجوء.

من جهته أبلغ ممثل عن المتظاهرين الصحفيين بأنهم طلبوا من الأمم المتحدة إرسالهم إلى بلد ثالث، مردفاً بالقول إن المكتب وعد بالعمل على تنفيذ طلبنا.

وطالب ممثل المتظاهرين بتوفير التعليم والمستلزمات الطبية لهم ولأطفالهم الذين لا يمتلكون اي مستمسكات رسمية منذ هجرتهم من بلادهم، داعيا إلى توسيع مكان إقامة اللاجئين السوريين ومنحهم الحقوق، قائلا: ان نوايا اللاجئين سليمة، وليست لديهم اية مشاكل في اقليم كوردستان.

وتابع بالقول: إن اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان يتمتعون بحق التجنس، ويحصلون على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، مؤكدا "نحن نرغب بالحصول على الجنسية العراقية".

ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية، فإنه يتواجد قرابة 250 الف لاجئ سوري على أراضي إقليم كوردستان.

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