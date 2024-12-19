تظاهرة أمام جامعة كركوك تطالب باعتماد اللغة الكوردية في الدراسة

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الطلبة الكورد في كلية القانون جامعة كركوك، يوم الخميس، مطالبين باعتماد اللغة الكوردية في الدراسة الجامعية.

وقال أحد طلبة كلية القانون ويدعى بلين عمر لوكالة شفق نيوز، "إننا طلبة من كلية القانون في جامعة كركوك تظاهرنا أمام بوابة جامعة كركوك للمطالبة باعتماد اللغة الكوردية في التدريس وتوضيح الاسئلة الامتحانية كون الكثير من الطلبة يعانون من عدم الفهم أو حتى صعوبة التواصل مع الاستاذة بسبب اعتمادهم اللغة العربية حصرا في التدريس".

وأضاف أن "مطالبنا تمكن في اعتماد التدريس باللغتين العربية والكوردية كون اللغة الكوردية لغة رسمية، والعشرات من الطلبة يعانون من صعوبة الفهم وحتى الاجابة على الاسئلة ".

وتابع أن "المتظاهرين مع اعتماد اللغة الكوردية لان مئات الطلبة من الكورد لا يفهمون على الأساتذة عند الشروح والامتحان، وهذا يسبب الرسوب للكثير ويحرمنا من حق الاستمرار في التعليم".

وقال متظاهر ثان ويدعى أحمد شواني لوكالة شفق نيوز، ان "الطلبة الكورد يطالبون بحق مشروع وهو اعتماد اللغة الكوردية في المناطق التي يشكلون فيها أعدادا كبيرة من السكان مثل: كركوك ونينوى وديالى فإن اعتماد اللغة الكوردية سوف يساهم في مساعدة الطلبة في فهم الأسئلة والاجابة".

وفي السياق أكد مصدر في جامعة كركوك لوكالة شفق نيوز، أن "التعليمات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واضحة هي اعتماد اللغة العربية والانكليزية".

وأكد أن "التظاهرة حق طبيعي لاي شخص يريد التعبير عن رأيه"، مستدركا القول "ولكن لدنيا تعليمات وزارية وحكومية بهذا الصدد".