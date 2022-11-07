تظاهرة للكوادر الصحية في السليمانية للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم (صور)

شفق نيوز/ تظاهر عدد من موظفي العقود في دائرة صحة السليمانية، اليوم الاثنين، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال دانا روؤف، وهو موظف عقد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "جهود الكوادر الصحية وخصوصا العقود كانت جبارة في مواجهة جائحة كورونا والأمراض الوبائية الأخرى وقد فقدنا الكثير من اصدقائنا وتعرض الكثير منا للإصابة حتى نمنع الوباء من الانتشار بين الناس".

واضاف ان "عددنا هو 502 منتسب تم توظيفنا بعقود مؤقتة وبأجور يومية وهذا لم يحدث في اي وزارة صحة أخرى، والان وبعد تضحياتنا وزارة الصحة تقرر إنهاء عقودنا علماً ان مديرية صحة محافظة السليمانية بحاجة ماسة لخدماتنا".

واشار الى ان "وزارة في حكومة اقليم كوردستان لديها صلاحية تجديد عقودنا لمدة ستة أشهر لكن نحن لا نرضى حتى بتجديد العقود المؤقتة بل نطالب بالتثبيت على الملاك الدائم".

وأوضح دانا "سنستمر بالتظاهر حتى تستجيب الجهات الحكومية والمتمثلة بمجلس وزراء الاقليم ووزارتيّ الصحة والمالية في حكومة كوردستان لمطالبنا".

بدوره قال مدير عام صحة محافظة السليمانية صباح هورامي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "صحة محافظة السليمانية بحاجة إلى قرابة 36 الف موظف وما متوفر لدينا هو 13 ألفاً و800 موظف مما يعني اننا بحاجة كبير لعدد اكبر من الموظفين لهذا فنحن بحاجة إلى خدمات موظفي العقود".