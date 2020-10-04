تظاهرة للطلبة في السليمانية احتجاجا على اغلاق جامعتهم

شفق نيوز/ خرج عدد من طلبة جامعة السلیمانیة باقليم كوردستان، يوم الاحد، بتظاهرات مطالبين بافتتاح الجامعة مع البدء بالعام الدراسي الجديد 2020 -2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في محافظة السليمانية، انه مع بدء دوام الجامعات للعام الدراسې الجدید احتج طلبة جامعة السلیمانیة، مشيرا الى مطالبتهم بافتتاح الجامعە وبدء العام الدراسی في داخل الحرم الجامعۑ.

واضاف ان الطلبة وفي بيان لهم، شددوا على انهم سیستمرون بضغوطاتهم علی مسٶولي الجامعة لاستئناف الدراسة فې الحرم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، قد اعلنت ان العام الدراسي الجديد للجامعات والكليات والمعاهد يبدأ في الأول من شهر ايلول.

وقالت الوزارة في بيان انه مراعاة للوضع الصحي، ولحفظ سلامة ارواح الطلبة في العام الدراسي (2020 – 2021) تم وضع خطة، وبرنامج جديد يهدف لتطوير طرق التعليم، والرفع من المستوى العلمي للطلبة.