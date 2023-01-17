تظاهرة لسواق باصات النقل الخاص في السليمانية: نعاني غبناً كبيراً (صور)

شفق نيوز/ تظاهر سواق باصات نقل المسافرين في السليمانية اليوم الثلاثاء، وسط السليمانية بسبب زيادة أعداد الباصات بصورة غير قانونية حسب قولهم.

وقال مروان علي وهو أحد سائقي باصات نقل المسافرين في السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ إن "جميع سائقي مركبات نقل المسافرين في (4) خطوط يعانون من غبنا كبير بسبب توزيع قرابة (300) باص على خطوط النقل الاخرى من قبل نقابة السواق في السليمانية".

واضاف "اننا ندفع للحكومة رسوم شراء الخط، والان سائقو الخطوط الاخرى يرفضون وجودنا معهم وذلك بسبب العدد الكبير من الباصات في خطوط (بختيار 1 وبختيار 2 وبختيار 3 ورابرين)".

وطالب المحتجون من ادارة السليمانية وضع حد لتلك التجاوزات بحق سائقي الباصات الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الصيانة .

واشار الى ان "خط رابرين فقط يوجد فيه (36) باصا وقد تفاجئنا باضافة (16) باصا الى هذا الخط علما أن أغلبهم ليسوا من أهالي رابرين".

ولفت إلى أن "خط رابرين و شكره يحتوى على قرابة (100) باص، وإضافة أعداد أخرى لهذين الخطين سيؤثر على واقعنا المعيشي في ظل ارتفاع أسعار البنزين لهذا نطالب من جميع المسؤولين بالتدخل وحل الازمة".