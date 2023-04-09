تظاهرة في السليمانية ضد "الإعتداء التركي".. صور

شفق نيوز/ نظم عشرات الناشطين في السليمانية، اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجية في شارع سالم على "الهجوم" التركي ضد المطار الدولي بالمدينة.

وقال الناشط فاخر عز الدين لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الهجوم على مطار السليمانية وقع في شهر رمضان المبارك حيث الحرب والقتل والعنف محرم، ونحن نعتبر ذلك بداية لاعتداءات خطيرة على تضحيات ومكتسبات كوردستان بشكل عام وأهالي السليمانية بشكل خاص".

وأضاف "نحن كشخصيات وشعب السليمانية، طالبنا شعب كوردستان بالرد على هذه الاعتداءات والتكاتف ضد هذه الهجمات وعدم السماح للعدو بالاعتداء على كرامة الشعب بأي اسم أو عذر".

وتابع "نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بمحاسبة الدولة التركية على اعتداءاتها المتكررة على الأراضي العراقية بحجج واهية، كما نطالب بموقف واضح من حكومتي المركز والاقليم بشأن القصف الأخير على مطار السليمانية".

وتعرض مطار السليمانية الدولي أول أمس الجمعة (7 نيسان 2023) إلى قصف مجهول لم يسفر عن سقوط ضحايا وإصابات سوى اندلاع حريق تم اخماده لاحقا.