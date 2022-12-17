تظاهرة في السليمانية تندد بـ"كيمياوي" الاتراك و"اعتداءات" ايران على الكورد (صور)

شفق نيوز / تظاهر العشرات من أهالي مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، اليوم السبت، وسط المدينة احتجاجاً على ما وصفوه استخدام تركيا الأسلحة "الكيمياوية والمحرمة دولياً" و"الاعتداءات الإيرانية" على المواطنين الكورد داخل البلاد وفي إقليم كوردستان.

وقال الناشط فاخر عز الدين في حديث لوكالة شفق نيوز إن "العشرات من الأهالي والمنظمات النسائية، تجمعوا، اليوم، أمام الحديقة العامة في السليمانية، بقيادة مجموعة من الناشطين الذين اطلقوا مبادرة "مناهضة الاعتداءات الخارجية" من الدولة التركية واستخدامها الأسلحة الكيمياوية ضد مناطق إقليم كوردستان وكذلك للدولة الإيرانية واعتدائها على مناطق إقليم كوردستان والمواطنين الكورد في الداخل الإيراني".

وأضاف عز الدين أن "المتظاهرين حملوا صور المدنيين الذي استشهدوا بالأسلحة الكيمياوية بالإضافة إلى لافتات كتبت عليها (لا للاحتلال)، و(احموا كوردستان من الخيانة والاحتلال) كما حملوا لافتات تندد بالعنف ضد النساء ونادوا بالحرية للنساء والمعتقلين في كوردستان ايران".