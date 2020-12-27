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تظاهرة في اقليم كوردستان ضد محتال استولى على ملايين الدولارات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-27T08:38:05+0000
تظاهرة في اقليم كوردستان ضد محتال استولى على ملايين الدولارات

شفق نيوز/ نظّم مجموعة من الاشخاص في قضاء "بشدر" التابع لإدارة منطقة رابرين في اقليم كوردستان صباح اليوم الاحد وقفة إحتجاجية مطالبين السلطات بإسترداد اموالهم التي استولى عليها مجموعة من المحتالين.

وخرج عشرات الاشخاص من الذين وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال كبيرة في تظاهرة ضد "سليمان هلشويي" المتهم الرئيسي في تلك العملية.

وطالب المتظاهرون حكومة اقليم الاقليم بالتدخل ومعالجة هذا "المأزق والمشكلة" التي وقعوا فيها والتي تسببت بافلاس الكثيرين.

واعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" يوم الثلاثاء (22 من شهر كانون الاول الجاري) القاء القبض على عدد من المتهمين في قضية نصب واحتيال كبيرة طالت المئات من الاشخاص وبمبالغ تُقدر بملايين الدولارات.

وقال المتحدث باسم شرطة "رابرين" الرائد شورش اسماعيل في مؤتمر صحفي عقده، ان الجهات المختصة وبأمر قضائي شرعت في التحقيقات بهذه القضية ولغاية الان القت القبض على 20 متهما.

واوضح ان 50 شخصا قدموا شكاوى وهناك 500 شخص آخرين كتبوا اسماءهم في قائمة لتقديم شكاوى في قضية النصب والاحتيال.

وعن شائعات ضبط أكثر من 9 ملايين دولار في منزل احد شركاء العقل المدبر لعملية النصب والاحتيال المدعو سليمان هلشويي نفى المتحدث تلك الشائعات قائلا ان "التحقيقات في بدايتها وتلك المعلومات لا اساس لها من الصحة وسيتم الاعلان عن اية تطورات تكتنف القضية أول بأول".

واكد انه لا توجد اي وثائق قانونية تثبت تقاضي هلشويي الاموال من الطرف الثاني، داعيا الاشخاص الذين دفعوا مبالغ مالية الى هلشويي الى تسجيل شكاوى ضده لكي تعلم السلطات الامنية مقدار الاموال التي تقاضاها من الناس.

وكانت شرطة رابرين قد اعلنت يوم الاحد عن القاء القبض على شخص متهم بالاحتيال يُدعى سليمان هلشويي في قضاء قلعة دزة مطلوب للعدالة وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

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