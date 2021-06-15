تظاهرة طلابية في جامعة صلاح الدين بأربيل

شفق نيوز/ خرج العشرات من الطلاب والطالبات في جامعة صلاح الدين في مدينة اربيل عاصمة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء بتظاهرة مطالبين بتأجيل الامتحانات النهائية عن موعدها المحدد.

وطالب المتظاهرون بتأجيل الامتحانات مدة أسبوعين على الأقل عن موعدها المقرر وذلك لكي تمكنوا من مراجعة المواد الدراسية للمنهج.

ويقول المتظاهرون: إن ما تبقى من وقت لا يسعفهم لإجراء الامتحانات النهائية خاصة أنهم لم ينجحوا في عدد من المواد الدراسية ومجموع معدلاتهم ضئيلة وقد يرسبون ويبقون في صفوفهم الدراسية.

هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم قد حددت يوم 17 من شهر حزيران الجاري موعداً لإجراء الامتحانات النهائية للطلبة الجامعيين في الكليات والمعاهد كافة الحكومية والأهلية.

وواجهت العملية التعليمية في اقليم كوردستان خلال العامين الدراسيين عراقيل ومصاعب جراء ظهور تفشي فيروس كورونا