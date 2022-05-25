تظاهرة ضد السياسي ورجل الاعمال شاسوار عبد الواحد بالسليمانية

شفق نيوز/ تظاهر مالكو و مستثمرو الأسهم في مدينة العاب جافي لاند في السليمانية، اليوم الأربعاء ، أمام مبنى دائرة عقارات الدولة في السليمانية ، للمطالبة بحقوقهم من الأرباح التي لم يتسلموها منذ اربع سنوات ولحد الآن.

وقال ممثل مالكي الأسهم الذين تظاهروا هذا اليوم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "منذ سنوات ونحن بانتظار هذه الأرباح، حتى انهم قالوا لنا: بأننا سنتسلم قطع اراضٍ صغيرة في داخل المشروع، إلا أننا لم نتسلم غير مبالغ زهيدة".

وأضاف، أن "أرباح المشروع وصلت إلى أكثر من 155 مليار دينار، ولا نعرف أين ذهبت؟ واليوم كُشفت حقيقة شاسوار عبد الواحد فهو بنى (جافي لاند) بأموال الناس و استخدم أرباح المشروع للتغطية على فساده، فالارباح تذهب للقمار و لسداد الديون المترتبة على شاسوار عبد الواحد رئيس حراك الجيل الجديد".

وتابع المتحدث بالقول إنه "منذ 11 سنة نحن مساهمون في هذا المشروع لانتظار الأرباح، لكن الفائدة ذهبت لشاسوار عبد الواحد، ونحن لا نثق بالقضاء ونعرف أن صوتنا لا يصل، لأن شاسوار سيطر باموالنا على الجميع فهو يدر على حزبه بأرباح هذا المشروع الذي يعود لنا".

وكان مالكو ومستثمرو الأسهم في مدينة ألعاب جافي لاند في السليمانية قد اتهموا في وقفات احتجاجية متكررة زعيم "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد بالاستيلاء على أموالهم.

واعلن عدد من مالكي الاسهم في مدينة ألعاب "جافي لاند" بمدينة السليمانية في شهر آب/أغسطس من العام 2019 عن صدور مذكرة القاء قبض بحق زعيم حراك الجيل الجديد المالك الاصلي للمشروع شاسوار عبد الواحد.

وعبد الواحد متهم باختلاس قرابة 70 مليار دينار عراقي من الناس، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده في شهر شباط من العام 2019.