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تظاهرة "تعليمية" في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-05T08:48:20+0000
تظاهرة "تعليمية" في السليمانية

شفق نيوز/ تظاهر عدد من أساتذة وموظفي جامعة السليمانية اليوم الثلاثاء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم الشهرية.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية أن عدداً من موظفي وأساتذة كلية الطب جامعة السليمانية تجمعوا احتجاجا على تأخير صرف الرواتب.

واضاف ان المحتجين طالبوا بصرف رواتبهم الشهرية المتأخرة منذ شهرين و المستلزمات المالية المتعلقة بالعلاوات والترفيعات الشهرية.

يذكر أن حكومة إقليم كوردستان شرعت بتوزيع الرواتب الشهرية لشهر شباط المنصرم قبل عطلة عيد نوروز الا ان موظفي التعليم العالي لم يتسلموا رواتبهم لحد الان بسبب عدم وجود السيولة المالية في البنوك الحكومية.

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