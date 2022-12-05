تظاهرة المحاضرين المجانيين في گرميان تدخل يومها السادس (صور)

شفق نيوز/ دخلت تظاهرة المحاضرين المجانيين في إدارة گرميان يومها السادس، يوم الاثنين، مطالبين الحكومة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال المحاضر عمران احمد، احد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز "حتى الآن ورغم الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أيام لا أحد يستجيب لمطالبنا ولهذا السبب نحن مستمرون بالاحتجاج".

واضاف "لا وجود للنظام في إقليم كوردستان يحمي المواطن أو الموظف ويعطيه حقوقه".

فيما اكدت المحاضرة افين عباس، ان "على حكومة اقليم كوردستان أن تطلع على أوضاع المواطنين والموظفين، فمنذ 12 عاماً وحتى الآن هناك العديد من المدرسين لم يتم تعيينهم على الملاك العام، ومطلبنا هو تعيين المدرسين المتعاقدين على الملاك الدائم".