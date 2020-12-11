تظاهرات أمام مبنى الحكومة المحلية في السليمانية

شفق نيوز/ شهد مركز مدينة السليمانية يوم الجمعة تظاهر العشرات احتجاجا على الوضع المعيشي المتردي وتاخير صرف الرواتب والازمة الاقتصادية.

ودعا ما يسمى مجلس المعترضين ليلة أمس بإقامة احتجاج امام مبنى محافظة السليمانية من دون موافقة امنية.

واضطرت القوات الامنية باطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين وتفرقتهم سعيا منها لانهاء التظاهر مما اصاب عدد من المتظاهرين باصابات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، انه تم اعتقال بعض منظمي الاحتجاجات على خلفية دعوتهم الى التظاهر بدون تصريح امني.

و أعلنت اللجنة الأمنية العليا في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، منع تنظيم أي تظاهرات غير مرخصة، وذلك بعد إسبوع من احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية والمدن المحيطة بها.

ومنذ أكثر من اسبوع تشهد محافظة السليمانية، وحلبجة وادارتا منطقتي "كرميان"، و"رابرين" تظاهرات غاضبة على تأخر صرف الرواتب، وتردي الواقع المعيشي في الاقليم جراء انخفاض اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا مع قطع الحكومة الاتحادية في بغداد حصة كوردستان من الموازنة العامة للبلاد.

ورافقت الاحتجاجات اعمال عنف وتخريب وحرق لمبان حكومية وحزبية سقط على اثرها عدد من الاشخاص ضحايا واصيب اخرون بجروح بينهم عناصر امن.