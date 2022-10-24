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تظاهرات لطلبة الأقسام الداخلية في جامعة گرميان  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-24T09:46:04+0000
تظاهرات لطلبة الأقسام الداخلية في جامعة گرميان  

شفق نيوز/ تظاهر صباح اليوم الاثنين، عدد من طلبة الأقسام الداخلية في جامعة گرميان أمام رئاسة الجامعة في مدينة كلار بمحافظة السليمانية، احتجاجا على تردي الخدمات في الأقسام الداخلية .

وقال حمه عثمان وهو أحد طلاب الأقسام الداخلية في جامعة گرميان، لوكالة شفق نيوز، إن خدمات الأقسام الداخلية لا ترتقي بمستوى طلاب جامعيين يريدون بناء مستقبلهم ليكونوا قادة المجتمع بعد تخرجهم .

وأضاف، لدينا مشاكل عديدة أهمها عدم توفر وسائل التكييف وما متوفر لا يرتقي للوضع الحالي، وكذلك نصب كاميرات المراقبة وتعطل المصعد وغلاء أسعار الأغذية.

وأشار عثمان إلى أن الطلبة المتظاهرين منعوا موظفي وأساتذة الجامعة من الدخول للجامعة، مؤكدا "سنستمر بالاحتجاجات لغاية الاستجابة لمطالبنا".

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