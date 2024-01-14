تظاهرات في السليمانية ومناطق أخرى لتجديد المطالبة بصرف الرواتب.. صور

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية، يوم الأحد، خروج احتجاجات للمعلمين والمحاضرين، مجددين المطالبة بصرف الرواتب والترفيعات الوظيفية.

وقال مراسل "وكالة شفق نيوز"، إن المعلمين والمحاضرين في السليمانية وحلبجة وكلار وكفري ورانيه وجمجمال وشارزور، خرجوا مجددا اليوم، بتظاهرة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة والترفيعات الوظيفية.

وأشارإلى أن المحافظة شهدت تظاهرة على مدار الأشهر الأربعة مع بدء العام الدراسي الجديد امام مديرية تربية السليمانية للمطالبة للمطالبة بحقَقهم من الرواتب والتعيينات.

وبين أن المحتجين أكدوا استمرارهم في التظاهر والإضراب العام لحين استجابة الجهات الرسمية لمطالبهم.

ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، اسفرت عن مظاهرات في السليمانية والعديد من مدن التابعة لها استمرت لأشهر للمطالبة بالحقوق وربطهم مباشرة بالمركز.