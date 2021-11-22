تظاهرات طلاب السليمانية تمتد إلى حلبجة وإدراتين والمحتجون يقطعون طرقاً

شفق نيوز / امتدت تظاهرات طلبة السليمانية، إلى حلبجة وإدارتي رانية وكلار، ضمن إقليم كوردستان، حيث قطع متظاهرون عددا من الطرق الرئيسة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عددا من الطلبة المحتجين قي إدارة رانية قطعوا الشارع الرئيسي بين رانية وأجوار قرنة، بينما أقدم آخرون في قلعة دزة، بقطع الشارع الرئيسي بين قلعة دزة وژاراویان، كما قام آخرون في كلار بقطع الشارع الرئيسي بين كلار ودربنديخان.

وأضاف أن التظاهرات في السليمانية ورانيه وكلار وحلبجة، أدت إلى قطع طريق ملك محمود.

وشهدت مدينة السليمانية، ولليوم الثاني على التوالي، تظاهر عدد من طلبة المعهد التكنيكي، للمطالبة بزيادة التخصصات والمنح من قبل حكومة إقليم كوردستان، فيما قاموا بمنع دخول الموظفين والأساتذة للمعهد.

وبعد ذلك، تطور الأمر واضطرت قوات الأمن في السليمانية إلى تفريق المتظاهرين من أمام جامعة السليمانية بالقوة، عبر استخدام الغاز المسيل للدموع، ما تسبب بحالات اختناق لدى المتظاهرين، الذين ردوا لاحقاً بتكسير زجاج مبنى الجامعة بالحجارة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.