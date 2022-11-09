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تظاهرات طلابية في إقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-09T07:25:30+0000
تظاهرات طلابية في إقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي (صور)

شفق نيوز / لليوم الثاني على التوالي، واصل طلبة جامعتي گرميان وحلبجة بإقليم كوردستان، تظاهراتهم، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإقرار قانون خاص يلزم الحكومة بصرف المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد.

وقال كامران أحمد، أحد طلبة جامعة گرميان، لوكالة شفق نيوز، إن المطالب هذه المرة هي للضغط على حكومة إقليم كوردستان، لإقرار قانون يلزم وزارة المالية والتعليم العالي بصرف المستحقات المالية والمتمثلة بالمنح الشهرية بصورة مستمرة"، مؤكداً استمرارهم بالتظاهر ومقاطعة مقاعد الدراسة "لحين الاستجابة لمطالبهم".

وطالب أحمد، بـ"زيادة تلك التخصيصات إلى 150 ألف دينار للطلبة خارج مراكز المدن، و100 ألف دينار لطلبة الأقضية والنواحي"، مشيراً إلى مطالبهم الأخرى المتمثلة بـ"تقليل أجور الدراسات المسائية بنسبة 55٪ بدلا من 45٪ والاستمرار بتحسين الخدمات في الأقسام الداخلية في جامعة گرميان".

إلى ذلك، أخبر مراسل الوكالة، بأن "طلبة جامعة حلبجة تظاهروا صباح اليوم كذلك، أمام مبنى رئاسة الجامعة للمطالبة بالتصويت على طلب طلبة الجامعات والخاص، بـ"زيادة تخصيصات المنح الشهرية لطلبة الجامعات وتقليل رسوم وتكاليف الدراسة المسائية"، مبيناً أن تظاهرات طلبة جامعة حلبجة مستمرة منذ يوم أمس.

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