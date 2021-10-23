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تظاهرات المحاضرين تدخل أسبوعها الثاني في 4 مدن كوردستانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-23T09:49:23+0000
تظاهرات المحاضرين تدخل أسبوعها الثاني في 4 مدن كوردستانية (صور)

شفق نيوز / يواصل المحاضرون بالمجان، تظاهراتهم الحاشدة للأسبوع الثاني على التوالي، في السليمانية وحلبجة ورانية وكرميان، احتجاجاً على عدم الإستجابة لمطالبهم بالتعيين.

ونظم المحاضرون بالمجان، تظاهرة حاشدة في السليمانية، يوم السبت، أمام مبنى مكتب برلمان الإقليم، وفي حلبجة أمام تربية المحافظة، وكذلك في رانيه أمام تربية القضاء، احتجاجا على تهميشهم في موازنة عام 2021،  وللمطالبة بإنصافهم وتثبيتهم على الملاك الدائم.

وأكد المحاضرون، رفضهم للمبالغ المقدمة لهم كمكافأة مالية، والمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم، أو بصفة عقود، كما جددوا تأكيدهم استمرار مقاطعتهم لقاعات الدراسة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

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