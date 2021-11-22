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تظاهرات السليمانية.. إصابة طالبة واعتقال محتجين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-22T10:57:33+0000
تظاهرات السليمانية.. إصابة طالبة واعتقال محتجين

شفق نيوز / أصيبت طالبة، في السليمانية، ظهر الأحد، بعد قيام الأجهزة الأمنية في السليمانية بتفريق المتظاهرين بالقوة، قبل أن تعتقل عدداً منهم.

وأكد ممثل الطلبة المحتجين، لوكالة شفق نيوز، قيام قوات الأمن في السليمانية باعتقال عدد من الطلبة المحتجين بعد حصول اشتباكات بين المحتجين والقوات الأمنية قرب جامعة السليمانية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن إحدى الطالبات أصيبت بجروح بالغة بعدما أطلقت الأجهزة الأمنية الغاز المسيل للدموع، ونقلت على إثرها إلى المستشفى"

من جهتهم، انتقد أساتذة من جامعة السليمانية، ونددوا بشدة الاعتدائات على الطلبة المحتجين، مؤكدين أن "الاعتداء عليهم يعد مخالفة لبنود حقوق الإنسان العالمية".

وبدوره أكد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، الدكتور آرام قادر، أن "مطاليب الطلبة منطقية وطبيعية"، مشيراً إلى أن "في الأسبوع الأول من تسلمه حقيبة الوزارة، طالب بإعادة وتحسين المنح الشهرية المخصصة لهم".

وتظاهر صباح اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، طلبة الكليات والمعاهد في السليمانية وإدارة گرميان وحلبجة ورانية وإدارة رابرين، للمطالبة بصرف وتحسين المنح المقدمة لهم، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.

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