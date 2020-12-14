تظاهرات السليمانية.. ذوو المعتقلين يرفعون مطالبهم

شفق نيوز/ طالبت منظمات مجتمع مدني وذوو المعتقلين في تظاهرات السليمانية، يوم الاثنين، الأجهزة الأمنية بالإسراع في إطلاق سراحهم وضرورة الحفاظ على سلامتهم، داعين حكومة إقليم كوردستان إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال هردي أحمد، ممثل منظمات المجتمع المدني في مؤتمر صحفي مشترك مع ذوي المعتقلين، عقد، اليوم، في مدينة السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، "ندين كل افعال العنف من قوات الامن ضد المتظاهرين السلميين"، وندعو الحكومة الى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة".

وأضاف "ندعو المتظاهرين الى التظاهر السلمي لان العنف يولد العنف، ونطالب الحكومة بإبعاد المظاهر المسلحة عن المدينة، وتشكيل لجنة من البرلمان للتحقيق في العنف الذي حصل في التظاهرات واخذ الاجراءات القانونية بحق المسيئين، كما نعزي اهالي الشهداء من المتظاهرين وندعو بالشفاء العاجل للمصابين".

من جانبها، قالت نزيرة علي احمد، وهي والدة أحد المتظاهرين المعتقلين، "اتحدث نيابة عن امهات المعتقلين واطالب الجهات الامنية بالإفراج عنهم"، مبينة أن "ابني المعلم نجم الدين اعتقل اثناء التظاهرات، اطالبهم بالحفاظ على سلامته، فهو لم يرتكب جريمة سوى انه طالب بحقوقه المشروعة".

وشهدت محافظة السليمانية تظاهرات منذ الثاني من الشهر الجاري احتجاجاً على تردي الوضع المعيشي وتأخر صرف رواتب الموظفين، وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف.