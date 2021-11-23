تظاهرات السليمانية تدخل يومها الثالث ومحتجون يتهمون أحزاباً بـ"دس المندسين"

شفق نيوز/ تتواصل تظاهرات طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية أمام بوابات الجامعة، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بصرف المنح المستقطعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان، في وقت اتهم فيه متظاهرون بعض الأحزاب بـ"دس أشخاص تحاول الاساءة إلى سلمية التظاهرات".

وقال أحد القائمين على التظاهرة طلب عدم الإشارة لإسمه خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "أحد الأحزاب دس بعض الأشخاص غير المنضبطين للتظاهرات بهدف تشويه سلميتها والإساءة الى سلوك المتظاهرين بالاعتداء على الأجهزة الأمنية وخلق الفوضى في المدينة".

وأضاف أن "التظاهرات مستمرة وسنضرب عن الدوام لحين الاستجابة لمطالبنا بصرف المنح وكذلك تقديم اعتذار رسمي من قبل الحكومة لجامعة السليمانية وذلك لإعادة الهيبة للطلبة الجامعيين"، مشيراً إلى أن "التظاهرات ستستمر بسلميتها وسنمنع دخول المندسين إلى التظاهرات".

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن المحتجين منعوا دخول الأساتذة والموظفين والطبية للحرم الجامعي تعبيرا منهم عن استيائهم تجاهل مطالبهم.

وأضاف مراسلنا أن التظاهرات بدأت في گرميان ورانيه وكويه للمطالبة بصرف المنح المستقطعة.

ويتظاهر منذ ثلاثة أيام طلبة الجامعات في السليمانية للمطالبة بصرف المنح الشهرية، وقام محتجون بقطع الطرق في كل مدينة.

وتبلغ المنح المقدمة لطلبة المعهد التكنيكي، من قبل حكومة إقليم كوردستان، 50 ألف دينار للطلبة ممن يسكنون السليمانية، و100 ألف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج السليمانية.

ويعاني طلبة الأقسام الداخلية، إضافة لمشكلة المنح، من نقص بعض الخدمات الأساسية في الأقسام الداخلية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.

ونأت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، أمس الاثنين، بنفسها عن قطع مخصصات طلبة الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.