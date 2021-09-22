تظاهرات احتجاجية كبيرة لأساتذة الجامعات في السليمانية

شفق نيوز/ تظاهر المئات من التدريسيين في جامعة السليمانية صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى جامعتهم احتجاجا على عدم منحهم قطع أراضٍ سكنية أسوة بباقي التدريسيين في الجامعات الأخرى.

دلشاد احمد التدريسي في جامعة السليمانية أكد في تصريح لوكالة شفق نيوز ان ٤٥٠ من تدريسي جامعة السليمانية خرجوا اليوم بتظاهرات احتجاجية وهم متجهون الآن إلى مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان للمطالبة بقطع الأراضي السكنية أسوة بباقي التدريسيين في الجامعات الأخرى.

اما اسو حمه وهو تدريسي آخر في جامعة السليمانية فقط أشار لوكالة شفق نيوز إلى أن هذه التظاهرات لم تكن الأولى لهم وهي المرة الخامسة التي تتظاهر فيه الكوادر التدريسية في جامعة السليمانية منذ العام ٢٠١٥ إلا أنه لم تكن هنالك استجابة تذكر لهذ قررنا اليوم أن نتظاهر ونطالب بحقوقنا.