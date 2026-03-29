"تطور خطير".. رئاسة البرلمان العراقي تدين استهداف منزل نيجيرفان بارزاني

أدانت رئاسة مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الأحد، استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والمؤسسات الحكومية والمدنية في محافظة دهوك، مؤكدة أن الهجوم يعدُّ "تطوراً خطيراً" في الموقف الأمني.

وذكرت رئاسة مجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين ونستنكر استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان وكذلك استهداف المؤسسات الحكومية والمدنية في محافظة دهوك".

وأضافت، أن "هذا الهجوم يعدُّ تطوراً خطيراً في الموقف الأمني، وعملاً مستنكراً لا يصبُّ في مصلحة البلد بأي شكل من الأشكال".

ودعت رئاسة مجلس النواب في بيانها "الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات القانونية الكفيلة بمنع انزلاق البلد نحو تدهور أمني وسياسي خطير".

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، يوم أمس السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.