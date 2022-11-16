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تطهير 116 ألف متر من الأراضي الملوثة بالألغام في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-16T06:16:20+0000
تطهير 116 ألف متر من الأراضي الملوثة بالألغام في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت المؤسسة العامة لشؤون الألغام التابعة لحكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تطهير 116 ألفاً و573 متراً مربعاً من الأراضي الملوثة بالألغام وتسليمها إلى أصحابها الشهر الماضي.

وأصدرت المؤسسة، إحصاءات شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إذ تبين أن "إجمالي المساحة التي تم تطهيرها بالطرق اليدوية والميكانيكية في شهر أكتوبر بلغ 116 ألفاً و 573 متراً مربعاً".

وبحسب الإحصاءات، تم تسليم خمسة حقول ألغام إلى أصحابها هذا الشهر بعد تطهيرها من الألغام ومخاطر المتفجرات ويمكن الآن استخدامها في مشاريع الخدمات والسياحة والاستثمار.

هذا ودمرت المؤسسة الكوردية، أكثر من 616 لغماً مضاداً للأفراد ولغماً مضاداً للدبابات وذخيرة في حقول الألغام التي تم تطهيرها خلال الشهر.

ووفق إحصاءات مؤسسة الألغام، قُتل أكثر من 13,500 شخص في إقليم كوردستان، من بينهم 36 عاملاً لإزالة الألغام، مؤكدة في الوقت نفسه وجود "776 كيلومترا مربعاً من الأراضي الملغومة في الإقليم".

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