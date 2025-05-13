تطلع اماراتي لتوسيع الاستثمارات في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، رغبتها في توسيع مجال الاستثمار في إقليم كوردستان.

وذكرت هيئة الاستثمار بالإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، بحث مع القنصل العام الاماراتي بالإنابة شيخة بشير فرحان، شؤون القنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وبحسب البيان، "هنأ رئيس هيئة الاستثمار، المسؤولة الاماراتية بمباشرة مهامها وتمنى لها التوفيق، وأكد من جديد دعم مؤسسات الاستثمار في الإقليم كوردستان لها".

من جانبها، صرّحت المسؤولة القنصلية أن "بلادها ترغب في تطوير علاقاتها مع إقليم كوردستان، وخاصة في مجالات الاستثمار، الاقتصاد، والتبادل التجاري".