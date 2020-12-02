تضم 4 دول .. إحصائية جديدة للنازحين واللاجئين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ نشر مركز تنسيق الأزمات المشترك "JCC" في حكومة إقليم كردستان يوم الاربعاء إحصائية جديدة لأعداد النازحين واللاجئين الذين يتواجدون على اراضي الاقليم، والذي بلغ عددهم قرابة مليون شخص.

وذكر المركز في الاحصائية التي نشرها اليوم، ان الاقليم يضم حاليا (٩٩٧،٧٣٢) نازحاً ولاجئاً، ومن هذا المجموع (٧٣٤،٧١٣) نازحا قدموا من مناطق مختلفة من العراق.

واشار الى وجود (٢٣٨،٣٤٥) لاجئا سوريا، (٨,٤٤٠) لاجئا تركيا، و (١٠،٥٣٤) لاجئا إيرانيا، و(٧٠٠) لاجئ فلسطيني، مضيفا ان اغلب النازحين واللاجئين يعيشون داخل المجتمع في الاقليم.

ونوه المركز الى ان ما نسبته (٢٩ ٪) يعيشون داخل المخيمات والبالغ عددها 35 مخيما، موضحا ان ما نسبته (٣٨ ٪) من النازحين واللاجئين يتواجد في اربيل، و(٤١ ٪) في محافظة دهوك، و(٢١ ٪) في محافظة السليمانية.