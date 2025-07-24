تضم 11 شخصاً.. ضبط شبكة تزوير وثائق رسمية في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية اسايش محافظة السليمانية، يوم الخميس، عن تفكيك شبكة تزوير واعتقال 11 متهماً، متورطين بتزوير وثائق رسمية والتلاعب بكفالات حكومية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من جهاز أمن إقليم كوردستان (الآسايش) وبتوجيه من قاضي التحقيق، ووفق معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت من إلقاء القبض على 11 شخصاً في مدينة السليمانية، بعد ثبوت تورطهم في عمليات تزوير وثائق رسمية ودعم معاملات كفالة وهمية داخل مؤسسات حكومية".

وأضاف البيان، أن "المتهمين يخضعون حالياً للتحقيق، وتم توقيفهم وفقاً للمواد القانونية (289 - 297) من قانون العقوبات العراقي"، مؤكداً أن "التحقيقات لا تزال مستمرة في ملفاتهم لكشف جميع خيوط القضية".