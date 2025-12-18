الديمقراطي الكوردستاني يؤكد أولوية تشكيل حكومة الإقليم قبل الذهاب لبغداد

شفق نيوز- أربيل

كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، عن تفاصيل اجتماع الهيئة المركزية للحزب، برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وعضوية نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، والذي تضمن مناقشة خمسة محاور رئيسة، أبرزها تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة الإقليم، ومخرجات انتخابات مجلس النواب العراقي، إضافة إلى "الحقوق القومية للكورد" في بغداد.

وبحسب بيان للحزب، ورد لوكالة شفق نيوز، تناول الاجتماع مسار تشكيل الكابينة العاشرة الذي بدأ عقب انتخابات العام الماضي، إذ أعرب الحزب عن أسفه لعدم تفعيل برلمان كوردستان وانتخاب رئيس للإقليم حتى الآن للمضي قدماً في تشكيل الحكومة.

وأوضح الحزب أنه بادر فور المصادقة على النتائج، بزيارة كافة الأطراف السياسية عبر وفد رفيع بهدف تشكيل حكومة (إقليم كوردستان) قاعدة عريضة، مشيراً إلى احترامه لخيارات بعض الأطراف التي فضلت التوجه نحو المعارضة.

وفيما يخص الحوار مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، أكد الديمقراطي الكوردستاني، بذل جهود حثيثة للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات مجلس النواب العراقي، إلا أن الاتحاد استمر في إطالة أمد المفاوضات دون مبرر - بناءً على قراءات وتوقعات خاطئة للنتائج - وصولاً إلى ما بعد انتخابات 11/11/2025، رغم التحذيرات المسبقة بأن الظروف ستتغير.

وشدد الحزب الديمقراطي، على أن باب الحوار مفتوح حالياً على أساس نتائج واستحقاقات انتخابات برلمان كوردستان مع ضرورة احترام إرادة الناخبين، رافضاً خلط ملف تشكيل حكومة الإقليم بملف بغداد، مؤكداً على أولوية حل القضايا الداخلية للإقليم أولاً ثم التوجه نحو بغداد بخطوات موحدة.

وفي المحور الثاني من الاجتماع، سلط الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الضوء على الانتصار الكبير الذي حققه الحزب بحصوله على ثقة أكثر من 1,100,000 ناخب، وضمان عدد بارز من المقاعد في الإقليم والمحافظات العراقية، معتبراً هذا الإنجاز ثمرة لنضال الحزب ودماء الشهداء وكفاءة كوادره وجماهير نهج بارزاني.

ووجه المجتمعون، الشكر لكافة المسؤولين الحزبيين والحكوميين، وقوات البيشمركة، وذوي الشهداء، والأجهزة الأمنية على إنجاح القائمة (275)، كما حثّ المرشحين الفائزين على تمثيل تطلعات الشعب بإخلاص والعمل على تشريع قوانين خدمية والرقابة الدقيقة على أداء الحكومة الاتحادية.

وعن الحقوق القومية للكورد في بغداد، شدد المجتمعون على ضرورة تفاوض الكورد بصوت واحد وصف متراص وليس كأحزاب سياسية متفرقة، ويسعى الحزب لأن يكون الكورد والكوردستانيون شركاء حقيقيين في الحكم مع المكونين الشيعي والسني بناءً على ثلاثة مبادئ أساسية: (الشراكة، التوازن، والتوافق).

كما أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أهمية تنفيذ المادة 140، وتأسيس مجلس الاتحاد، وتشكيل المحكمة الاتحادية وفق الدستور، وتمرير قانون النفط والغاز، وتعديل قانون الانتخابات، وإيجاد حل جذري لمسألة الموازنة والرواتب، وتم تسمية وفد رفيع لبدء هذه المباحثات.

أما المحور الرابع من الاجتماع، فتناول، الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض الحزب الديمقراطي، الوضع السياسي في المنطقة والعراق وكوردستان، مشيراً إلى أن التحولات في تركيا بشأن حل القضية الكوردية وعملية السلام تبعث على الأمل وسيكون لها انعكاسات إيجابية سياسياً واقتصادياً.

وبشأن سوريا، جرى التأكيد على أن استقرار البلاد مرهون باحترام خصوصية المكونات وفي مقدمتها الشعب الكوردي، مع الأمل في ضمان حقوق وحريات كافة المكونات القومية والدينية عبر الاستفادة من دروس الماضي.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الأمور التنظيمية والتواصل الجماهيري، حيث قدمت مكاتب التنظيم في المحافظات تقارير مفصلة حول نشاطاتها وعقبات العمل في مناطقها.

وناقش الاجتماع مقترحات لتعزيز الروابط مع الجماهير في المدن والأرياف، مع توجيه المؤسسات الحزبية لتكون حلقة وصل سريعة لنقل مطالب المواطنين إلى القيادة والجهات الحكومية المختصة.