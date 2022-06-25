تضمن عدّة فعاليات.. أربيل تحتضن "يوم الرياضة" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، فعاليات "يوم الرياضة" في اقليم كوردستان.

وتضمن "يوم الرياضة" العديد من الفعاليات والبرامج الرياضية التي تهدف إلى نشر الرياضة وانعاشها والدعوة إلى ممارستها بين مختلف الأعمار.

وكانت أبرز النشاطات هي الماراثون وسباق الدراجات، والهوكي على الجليد، وإقامة مهرجان للأكاديميات في أربيل بمُشاركةِ 500 لاعب، وفعاليات رياضيّة أخرى.

وحضر الفعاليات الأمين العامّ للاتحادِ العراقي لكرةِ القدم محمد فرحان، وعضو الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود.