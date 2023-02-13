تضمنت مبالغ مالية.. گرميان ترسل قافلة تبرعات لضحايا الزلزال في (غرب كوردستان)

شفق نيوز/ أعلنت ادارة گرميان في اقليم كوردستان العراق اليوم الاثنين إرسال قوافل المساعدات الإنسانية لضحايا الزلازل المدمر في المناطق الكوردية في سوريا (غرب كوردستان) تضامنا مع ضحايا الزلزال.

وقالت هيفاء مجيد عضو اللجنة العليا المشرفة على الحملة لوكالة شفق نيوز، "بعد خمسة أيام من عملية جمع التبرعات والمساعدات لضحايا الزلزال المدمر الذي تعرض لها اخواننا في غرب كوردستان تم ارسال قافلة مساعدات التضامن مع ضحايا الزلزال".

وأضاف مجيد ان "المساعدات كانت عبارة عن (73 مليونا و850 ألف دينار)، و(6900) بطانية، و(50) مدفأة كهربائية، و(3484) حفاظة و(60) علبة حليب أطفال و(61) كيسا كبيرا من الرز و(7) علب الصناديق الكبيرة من زيت الطعام، و(7) صناديق كبيرة معجون طماطم، إضافة إلى مواد غذائية ومنزلية أخرى".