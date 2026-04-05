"تضليل إعلامي" في حرب إيران.. نقابة صحفيي كوردستان تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- السليمانية

دعت نقابة صحفيي كوردستان/ فرع السليمانية، يوم الأحد، وسائل الإعلام والصحفيين إلى توخي الحذر في التعامل مع المحتوى المصنوع بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة ضرورة التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها، ولا سيما في ظل تصاعد ظاهرة الأخبار المضللة.

وذكرت النقابة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الصور ومقاطع الفيديو التي يتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Fake وDeepfake)، وتُنشر على نطاق واسع، تندرج ضمن الأخبار الكاذبة (Fake News)".

وأوضحت أن "هذه المواد باتت تُنتج بأساليب وتقنيات متقدمة تجعلها قريبة جداً من الواقع، بل وفي بعض الأحيان يصعب تمييزها عن الحقيقة"، داعية الإعلاميين إلى "عدم نشر أي محتوى يثير الشكوك قبل التأكد من مصدره، وفي حال تعذر التحقق، يُفضّل الامتناع عن نشره".

وقدمت النقابة جملة من الإرشادات للتعرف على المحتوى المضلل، ففيما يتعلق بالصور، شددت على ضرورة التدقيق في تفاصيل مثل اليدين والأسنان والعيون وخلفية الصورة، إضافة إلى الظلال والإضاءة وتناسق الزمن والمكان، لافتة إلى أن الصور المبالغ في دقتها أو جمالها قد تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي.

أما بشأن مقاطع الفيديو، فأوصت بمراقبة حركة الشفاه وطريقة الرمش، ومقارنة الحركات العامة بحركات الإنسان الطبيعية، مشيرة إلى أن الحركات غير الطبيعية أو "الروبوتية" قد تدل على التلاعب، فضلاً عن وجود طبقة غير طبيعية على الوجه، واختلالات مفاجئة في الإضاءة.

كما نصحت باستخدام مواقع وتطبيقات متخصصة للكشف عن المحتوى المزيف، مع التأكيد على أن نتائجها ليست دقيقة بنسبة 100%.

وفي ختام البيان، أشارت النقابة إلى أن "الذكاء الاصطناعي استُخدم خلال الصراعات الأخيرة، ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، كأداة للتأثير ونشر الرسائل المضللة"، مبينة أن "مئات الصور ومقاطع الفيديو المزيفة تُتداول يومياً عبر الشاشات والهواتف".

وأكدت النقابة أهمية "تعزيز الوعي الإعلامي لدى المواطنين، والنظر بعين نقدية وتحليلية إلى المحتوى الذي يثير الشكوك"، مشددة على ضرورة أن "تصل الحقائق عبر أوسع القنوات، مقابل الحد من انتشار المعلومات الكاذبة".