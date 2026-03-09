تضارب بشأن حادث امني في السليمانية بين رواية هجوم بمسيّرة وحريق

شفق نيوز- السليمانية

تضاربت المعلومات، يوم الثلاثاء، بشأن طبيعة حادث وقع في منطقة الرعاية بمحافظة السليمانية، بعدما تحدث معلومات عن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف المقر السابق للأمم المتحدة، في حين افاد مصدر أمني لاحقاً بأن الحادث ناجم عن حريق.

المعلومات الأولية تحدثت عن هجوم جديد عبر طائرة مسيّرة استهدفت المقر السابق للأمم المتحدة في منطقة الرعاية بمدينة السليمانية للمرة الثانية، من دون أن يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.

لكن مصدراً امنياً نفى لاحقاً، في حديث لوكالة شفق نيوز، صحة هذه المعلومات، مؤكداً أن الحريق الذي شوهد في الموقع لم يكن ناجماً عن هجوم أو قصف، بل عن حرق نفايات وأتربة في المنطقة.

وبينما لم يصدر على الفور توضيح رسمي حاسم يحسم الروايتين، باشرت الجهات الأمنية متابعة الحادث والتحقق من ملابساته، في ظل تصاعد حوادث رصد واستهداف مواقع بطائرات مسيّرة في إقليم كوردستان خلال الآونة الأخيرة.