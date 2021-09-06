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تصنيف عالمي يقارن تكلفة المعيشة بين اربيل والسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-06T08:00:40+0000
تصنيف عالمي يقارن تكلفة المعيشة بين اربيل والسليمانية

شفق نيوز/ كشف موقع "expatistan" العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم، يوم الاثنين، أن اربيل (عاصمة اقليم كوردستان) أعلى في تكلفة المعيشة من محافظة السليمانية بنسبة 26%.

ويقارن الموقع في تصنيفاته بين تكاليف المعيشة بين دول العالم والمدن بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، فضلاً عن مستحضرات العناية الشخصية والأنشطة الترفيهية.

وجاء في أحدث تصنيف للموقع، للعام 2021،  واطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن "ما يدفعه السكان في اربيل من مبالغ على الطعام اعلى بنسبة 18% مما يدفعه السكان في السليمانية، حيث تبلغ قائمة طعام الغداء الأساسية (بما في ذلك المشروبات) في الحي التجاري في اربيل 15500 آلاف دينار في حين تبلغ تلك القائمة في السليمانية 11250 الف دينار للشخص الواحد".

وأشار إلى أن "سكان اربيل يدفعون على السكن اعلى بنسبة 55% مما يدفعه السكان في السليمانية، وسكان اربيل يدفعون على الملابس اعلى بنسبة 76% مما يدفعه سكان السليمانية".

وبين أن "سكان اربيل يدفعون على المواصلات اعلى بنسبة 13% مما يدفعه سكان السليمانية"، موضحاً أن "سكان اربيل يدفعون على العناية الشخصية اعلى بنسبة 55% مما يدفعه سكان السليمانية، ويدفع سكان اربيل على الترفيه اقل بنسبة 1% مما يدفعه سكان السليمانية".

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