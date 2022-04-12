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تصنيف عالمي جديد يضع جامعة السليمانية بالمرتبة الأولى على الإقليم والثانية على العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-12T08:06:04+0000
تصنيف عالمي جديد يضع جامعة السليمانية بالمرتبة الأولى على الإقليم والثانية على العراق

شفق نيوز/ حصلت جامعة السليمانية، على المرتبة الاولى في تصنيف الجامعات على مستوى اقليم كوردستان فيما حلت في المرتبة الثانية على صعيد العراق حسب تصنيف معهد (SCImago) لتصنيف المؤسسات والجامعات.

وذكرت جامعة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه تم تصنيف جامعة السليمانية في الترتيب الأول على صعيد الإقليم للعام الحالي 2022.

وأوضح البيان، ان تصنيف الجامعة على صعيد العراق ارتفع ليحل في المركز الثاني بعدما كان في العام المنصرم بالمرتبة الثالثة ضمن أفضل 10 جامعات عراقية بحصولها على 681 نقطة متأخرة بـ(21) نقاط فقط عن المرتبة الاولى.

ووفقا للتصنيف فإن جامعة بغداد احتلت المرتبة الأولى تليها جامعة المستقبل في المرتبة الثالثة بعد جامعة السليمانية.

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