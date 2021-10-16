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تصنيف عالمي: تكلفة المعيشة في اربيل ارخص بـ50% عنها بدبي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T08:29:40+0000
تصنيف عالمي: تكلفة المعيشة في اربيل ارخص بـ50% عنها بدبي

شفق نيوز/ كشف موقع "expatistan" العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم، يوم السبت، أن اربيل عاصمة اقليم كوردستان ارخص في تكلفة المعيشة من مدينة دبي في الامارات العربية المتحدة بنسبة 50%.

ويقارن الموقع في تصنيفاته بتكاليف المعيشة بين دول العالم والمدن بالاعتماد على أسعار المأكل والمسكن والملبس والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية.

ووفقاً لأحدث تصنيف نشره الموقع للعام الحالي 2021، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن ما يدفعه السكان في اربيل من مبالغ على الطعام أقل بنسبة 50% مما يدفعه السكان في دبي.

وبين ان "قائمة طعام الغداء الأساسية (بما في ذلك المشروب) في الحي التجاري في اربيل للشخص الواحد تبلغ 15 آلاف دينار بما يعادل 38 درهماً اماراتياً، في حين تبلغ تلك القائمة في دبي 61 درهما للشخص الواحد".

واشار الى أن "سكان اربيل يدفعون على السكن أمولاً أقل بنسبة 50%، مما يدفعه السكان في دبي"، مضيفاً أن "سكان اربيل يدفعون على الملابس أمولاً اقل بنسبة 36% مما يدفعه سكان دبي".

وأوضح الموقع أن "زوج واحد من الجينز (ليفيس 501 أو ما شابه) سعره في اربيل 44 الف دينار ويعادل 111 درهماً اماراتياً في حين يبلغ سعره في دبي 221 درهماً اماراتياً".

ولفت إلى أن "سكان اربيل يدفعون على المواصلات اقل بنسبة 63% مما يدفعه سكان دبي"، مبيناً أن "سكان اربيل يدفعون على العناية الشخصية أقل بنسبة 30% مما يدفعه سكان دبي، ويدفع سكان اربيل على الترفيه اقل بنسبة 38% مما يدفعه سكان دبي".

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