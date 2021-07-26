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تصنيف دولي يضع جامعة السليمانية بمقدمة جامعات الاقليم والخامسة عراقيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-26T16:59:08+0000
تصنيف دولي يضع جامعة السليمانية بمقدمة جامعات الاقليم والخامسة عراقيا

شفق نيوز/ صنّفت احدث التقييمات العالمية الخاصة بالجامعات (ويبومتريكس)، يوم الاثنين، جامعة السليمانية في المرتبة الاولى على مستوى إقليم كوردستان والخامسة عراقياً.

وبحسب الجدول الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن التقييمات كانت للاشهر الستة الاولى من عام 2021 لتفوز جامعة السليمانية بالمرتبة الاولى على مستوى اقليم كوردستان للعام الثاني على التوالي والخامسة على مستوى العراق وفي المرتبة 3139 على مستوى العالم.

واحتلت جامعة السليمانية المرتبة الاولى العام الماضي على مستوى اقليم كوردستان والسادسة على مستوى العراق، وبهذا فقد تقدمت مرتبة واحدة على مستوى العراق.

والترتيب الخاص ينظمه المجلس الاعلى للبحوث العلمية التابع لوزارة التعليم والبحوث في اسبانيا، عن طريق اختبار (Cybermetrics) الذي يدار من قبل فريق من خبراء (CSIC) ويصدر التقييمات السنوية للجامعات العالمية، فان جامعة السليمانية تحصل سنويا على ترتيب جديد وتسجل درجة اعلى.

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