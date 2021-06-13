تصل إلى 10 أطنان اسبوعياً.. أربع "حمير" لتنظيف حيين سكنيين في دهوك

شفق نيوز/ لا تزال بلدية عقرة (ئاكريء) في محافظة دهوك، تعتمد على الحمير لتنظيف حيي كورافا وجوستيي من الازبال والاوساخ بسبب عدم وصول سيارات إليها.

ويقع الحيين في منطقة عقرة القديمة باسفل القلعة حيث البيوت بنيت واحدة خلف الاخرى لتأخذ شكلا مدرجا وكأنه ملعب روماني والصعود الى المنازل التي تقع في الجهة العليا يكون من خلال درج يصل عدده للمئات مما يصعب انزال الازبال والاوساخ بالأيدي فتعتمد بلدية المدينة على الحمير وهم يعتبرون موظفون حكوميون الى جانب اصحابهم ويتقاضون راتبا شهريا.

ويقول زيرفان تمو مدير اعلام بلدية عقرة لوكالة شفق نيوز، "يوميا يتم جمع الأزبال بالحمير وثم نقلها بالسيارة الى المزبلة الرئيسية للمدينة".

واضاف، "عدا العمل اليومي هناك ايضا حملات اسبوعية لتنظيم هذين الحيين وجمع الازبال فيها والتي تصل أسبوعيا لنحو عشرة أطنان".

وتبدأ الحمير منذ الصباح الباكر بالصعود والتجوال بين ازقة الحيين اللذين يتخذان طابقا تراثيا لقدم منازلها و جمع الازبال والاوساخ وللحفاظ على نظافتها.

ويقول المواطن محمد عبدالجبار انه منذ عشرات السنين وهو يشاهد هذه العملية التي تبقى ازقة الحي نظيفة مثل باقي مناطق المدينة التي تصل اليها سيارة رفع الأزبال.