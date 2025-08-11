تصفير جريمة "محطة الوقود".. عائلات الضحايا: الإقليم أثبت أن الشعب العراقي واحد

شفق نيوز- أربيل

أعربت عائلات الضحايا بحادثة محطة الوقود في أربيل، يوم الاثنين، عن شكرها لمحافظ أربيل أوميد خوشناو، على استقباله وتعاطفه، متمنين عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكدت عائلات الضحايا، خلال مؤتمر اعقب لقائهم بالمحافظ، ثقتهم بأن دماء أبنائهم لن تذهب سدى وأن الجاني سينال جزاءه وفق القانون.

بدوره، أشار والد الرياضي حمودي رياض، إلى أن حكومة إقليم كوردستان، أثبتت أن الشعب العراقي واحد، والأمن والأمان والقانون فوق الجميع، موجهاً شكره، لحكومة الإقليم، على دعمهم لعائلات ضحايا حادثة محطة الوقود في أربيل.

وصباح اليوم، استقبل محافظ أربيل أوميد خوشناو في ديوان المحافظة عائلات الضحايا الثلاث الذين قُتلوا في محطة وقود على طريق أربيل – كسنزان، على يد أحد العاملين في المحطة، وذلك بهدف مواساتهم والتأكيد على حماية حقوقهم والاطلاع مباشرة على إجراءات التحقيق الجارية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وحضر اللقاء كل من العميد شوان عارب، مدير شرطة أربيل، والعميد خسرو غازي، مدير الشؤون الداخلية، وناز جلال، مديرة شؤون الأزمات في المحافظة، وركان زكي، مدير العلاقات في المحافظة.

وخلال الاجتماع، عبّر محافظ أربيل عن تعازيه الحارة لعائلات الضحايا، قائلاً: "مثلما أنتم قلقون من وقوع هذه الجريمة، فإننا نعتبر مصابكم مصابنا.. نؤكد لكم أن إجراءات التحقيق في هذه الجريمة ستسير وفق القانون، وأن حقوق الضحايا لن تضيع، وسيُقدَّم الجاني للعدالة لينال عقابه العادل".

وأضاف خوشناو أن "ما يخفف من حجم القلق والحزن هو أن الجاني تم إلقاء القبض عليه فور وقوع الحادث من قبل قوات الشرطة، وأن قضيته تُصنّف كجريمة كبيرة ويجري التعامل معها وفق القانون".

وأكد أن "إدارة أربيل أكثر حرصًا على كشف ملابسات الحادث ومساندة أسر الضحايا، وأن أبواب المحافظة مفتوحة لهم لمتابعة القضية والإجراءات القانونية.

وشدد محافظ أربيل، على أن أربيل مدينة تتسم بالتعايش بين مكوناتها المتنوعة، معربًا عن أسفه لمحاولات بعض وسائل الإعلام عبر منصات التواصل الاجتماعي استغلال الحادث للإساءة إلى صورة الإقليم وتشويه الحقائق.

يُذكر أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي إثر مشادة كلامية بين شابين من أصول عربية وأحد العاملين في محطة وقود على طريق أربيل – كسنزان، حيث أقدم العامل على إطلاق النار من سلاح كلاشينكوف على الشابين فأرداهما قتيلين، كما أصاب شخصًا ثالثًا خارج المحطة توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.