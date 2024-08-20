تصفية مسؤول عُمالي "خطير" بإقليم كوردستان جمع معلومات استخبارية ضد تركيا

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات التركية (MIT)، يوم الثلاثاء، القضاء على المسؤول عن هجمات بواسطة الطيران المسير لحزب العمال الكوردستاني، في عملية في شمال إقليم كوردستان العراق.

ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية، عن مصادر أمنية، قولها: "تم القضاء على المسؤول العمالي (زيلان أزاك) الذي يحمل الاسم الرمزي (سيما كويا تشيفليك)، في ضربة دقيقة في منطقة هاكورك العراقية".

‎وبحسب الصحيفة التركية، أجرى زيلان أزاك، استطلاعا وجمع معلومات استخباراتية ضد تركيا أثناء مشاركته في هجمات الطائرات بدون طيار المسلحة في العراق".

‎وأشارت إلى أن "أزاك ترك الجامعة وانضم إلى حزب العمال الكوردستاني في عام 2015، قبل تلقي تدريباً مسلحاً في منطقة غارا العراقية".