تصعيد جديد للمحاضرين المعترضين في السليمانية: تظاهرات في 13 منطقة يوم غد

شفق نيوز/ دعا مجلس المعلمين المعترضين والمحاضرين المجانين، اليوم السبت، الطلبة وذويهم والموظفين الحكوميين إلى المشاركة في تظاهرات عامة ستنطلق يوم غد في 13 منطقة بمحافظة السليمانية للمطالبة بصرف الرواتب الشهرية، فيما وصفوا الضغوط التي يواجهونها بأنها سلوك غير قانوني.

وقال ممثل المعلمين المعترضين صادق هلديني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "سنقوم بتظاهرات كبيرة يوم غد في 13 منطقة من مناطق اقليم كوردستان وذلك للضغط على أصحاب القرار بصرف رواتبنا المتأخرة وتوفير مقاعد التعيين للمحاضرين المجانين وصرف العلاوات والترفيعات المهنية".

وأضاف "ندعو الطلبة وذويهم واستاذة الجامعات والموظفين والمثقفين والصحفيين للمشاركة في تلك التظاهرات التي هدفها الوحيد هو المطالبة بالحقوق الشرعية التي كفلتها القوانين والدساتير".

وبيّن أن "يوم غد الأحد سنعلن تمديد الإضراب العام في المدارس لغاية الاستجابة للمطالب".

بدوره أكد ممثل المحاضرين المجانين محمد كمال خلال المؤتمر ان "أي ضغط من قبل مدراء المدارس على المحاضرين والمعلمين سيكون سلوكاً غير قانوني ويجب عدم انتهاج الطرق غير القانونية في المؤسسات التعليمية".

وأشار إلى انهم "سيسلكون كل الطرق المدنية للضغط على الجهات المسؤولة للمطالبة بحقوقهم وعدم العدول عنها لأي سبب كان".