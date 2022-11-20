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تصعيد بالسليمانية .. الطلبة المحتجون يرشقون الأمن بالحجارة والأخير يرد بمسيل الدموع

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-20T09:24:50+0000
تصعيد بالسليمانية .. الطلبة المحتجون يرشقون الأمن بالحجارة والأخير يرد بمسيل الدموع

شفق نيوز/ شهدت الاحتجاجات الطلابية في محافظة السليمانية اليوم الأحد تصعيداً جديداً حيث حصل تصادم بين المتظاهرين والأمن.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تصعيدا رافق تظاهرات طلبة جامعة السليمانية حيث استخدام المحتجون الحجارة ضد القوات الامنية.

وأضاف أن القوات الامنية استخدمت الغاز المسيل للدموع بهدف تفريق المحتجين.

وفي وقت سابق من اليوم استأنف طلاب جامعة السليمانية التظاهرات وأصروا على مطالبهم المتمثلة بصرف المنح المالية المخصصة لهم، وأغلقوا الباب الرئيسي للجامعة، وقطعوا طريق السليمانية - كركوك.

وفي الأسبوع الماضي، علقت رئاسة جامعة السليمانية الدراسة بسبب استمرار الاحتجاجات واستؤنفت العملية التعليمية اليوم السبت، لكن الطلاب واصلوا الاحتجاج مرة أخرى.

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