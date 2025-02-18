"تصدير نفط الإقليم" على طاولة نيجيرفان بارزاني والخارجية التركية

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، مع نائبة وزير الخارجية التركي بيريس اكينجي، ملف إعادة تصدير النفط إلى تركيا.

وبحث الجانبان، بحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، مع التركيز على التعاون المشترك في قطاع الطاقة وإدارة الموارد المائية، إلى جانب الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وأعرب الطرفان، وفقاً للبيان، عن "أملهما في إقرار قانون الموازنة العامة العراقية، باعتباره خطوة مهمة لتمهيد الطريق أمام استئناف تصدير النفط، كما ناقشا الاستعدادات والإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بعملية التصدير، وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي وإقليم كوردستان".

بدوره، أشار نيجيرفان بارزاني، إلى أن "استئناف تصدير نفط الإقليم يصب في مصلحة العراق ككل، ويعزز الإيرادات المالية للموازنة العامة"، مشدداً على "استعداد كوردستان لتعزيز التعاون مع تركيا في قطاع الطاقة".

من جهتها، أعربت أكينجي، عن "ارتياحها للتفاهمات الجارية بين أربيل وبغداد بشأن استئناف تصدير النفط، مؤكدة دعم أنقرة الكامل لهذه العملية. كما ناقشت مع المسؤولين في الإقليم ملف المياه، وأبدت استعداد تركيا للتعاون المشترك في إدارة الموارد المائية، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ بالتنسيق مع العراق".

كما تطرق الاجتماع، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور القنصل العام التركي في إقليم كوردستان.

وصادق رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد الماضي، على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".